Российская теннисистка рассказала о принципиальности матча с украинками на ОИ

Российская теннисистка Елена Веснина после победы в паре с Вероникой Кудерметовой в 1/4 финала Олимпийских игр — 2020 в Токио ответила на вопрос о наличии принципиальности в победе над украинками.

«Есть ли принципиальность в победе над украинками? Мы с девчонками хорошо общаемся, с украинками играем с детства. У нас этого ничего нет. Они и разговаривают по-русски», — приводит слова спортсменки «СЭ».

Ранее сообщалось, что Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в полуфинал Олимпийских игр — 2020 в Токио в парном разряде.

Российский дуэт разгромил украинскую пару Надежду и Людмилу Киченок со счетом 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.