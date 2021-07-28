Эрнст назвал причину проблем с трансляцией Олимпиады в Крыму

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объяснил проблемы с интернет-трансляциями Олимпийских игр — 2020 в Токио для жителей Крыма.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что Международный Олимпийский комитет (МОК) запретил отечественным телеканалам транслировать Олимпиаду в интернете на территории Крыма.

«Все трансляции, доступные только в интернет-среде, которые Первый канал получает непосредственно у официального вещателя МОК — OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токио, заблокированы для трансляции в Крыму по требованию Международного Олимпийского комитета.

Первый канал показывает Игры на территории полуострова без ограничений в телевизионном эфире и эфирных трансляциях на сайте www.1tv.ru с первого дня Олимпийских игр», — приводит слова Эрнста ТАСС.

Ранее Константин Эрнст объяснил уход на рекламу во время выхода украинских спортсменов во время открытия Олимпиады в Токио.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.