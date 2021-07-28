Гимнастка, несмотря на запрет МОК, преклонила колено в конце выступления

Гимнастка из Коста-Рики Лучиана Альварадо во время выступления на Олимпийских играх — 2020 в Токио преклонила колено, информирует CBC.ca.

В конце вольной программы 18-летняя спортсменка встала на колено, посмотрела в небо и подняла кулак в воздух. Скорее всего, так спортсменка поддержала движение Black Lives Matter (BLM).

Движение BLM выступает за борьбу с расизмом и полицейским насилием в отношении темнокожих. После убийства в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда движение получило активную поддержку со стороны спортсменов.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил преклонять колено и поднимать кулак во время летних Игр-2020 в Токио.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.