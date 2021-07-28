Боброва о победе гимнасток на ОИ: сила российских женщин в том, что нас не остановить

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва прокомментировала победу российских гимнасток в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Сила российских женщин в том, что нас не остановить! По себе знаю, как это сложно. Когда ты не достиг своей цели, у тебя опускаются руки, ты готов сломаться. Но в этот момент понимаешь, для чего ты все это делаешь. Для золотых медалей, для страны, для того чтобы в конце концов достигнуть этой цели. И вот ты перебарываешь себя, вновь сжимаешь зубы и идешь на тренировку пахать. Чтобы потом, стоя на пьедестале, сжимать в руках золотую медаль и понимать — я это сделала!

Нашим девочкам пришлось пройти через травмы, перенос Игр, не самые комфортные условия на соревнованиях. Они это выдержали и не сдались. Да и сегодня на выступлении не все шло гладко. Но это в очередной раз доказывает, насколько наши спортсменки могут собраться и вырвать победу! Это называется спортивный характер», — цитирует фигуристку «Матч ТВ».

Также Боброва отметила, что россиянкам не было равных в презентации и хореографии. Она уверена, что красивые, выточенные, с неповторимой харизмой гимнастки покорили сердца всего мира..

Российская команда, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, за четыре вида в сумме набрала 169,528 балла. Россиянки опередили представительниц США (166,096) и Великобритании (164,096). Это первая в истории победа для отечественных гимнасток в командном многоборье на Олимпиаде.

Ранее экс-посол США в России Майкл Макфол на русском языке поздравил российских гимнасток с победой на Олимпийских играх.