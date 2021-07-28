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Тренер команды-сенсации на Евро, которого сватали в «Зенит» и сборную России, покинул свой пост

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Владимир Петкович покинул пост главного тренера сборной Швейцарии. Французский «Бордо» официально объявил о назначении 57-летнего специалиста. Контракт подписан на три года, сообщает сайт клуба.

Предыдущим местом работы Петковича была сборная Швейцарии, которую он возглавлял с 2014 года. Швейцарцы на чемпионате Европы — 2020 дошли до четвертьфинала, в котором в серии пенальти проиграли Испании. В 1/8 финала Швейцария сенсационно выбила из турнира чемпионов мира — Францию, оказавшись более удачливой в послематчевых пенальти.

За все время своей работы Петкович трижды выводил Швейцарию на крупные турниры (Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020) и трижды добивался выхода в плей-офф по итогам группового этапа.

Летом СМИ активно писали о том, что кандидатура Петковича рассматривается в качестве нового главного тренера петербургского «Зенита», а также замены Станислава Черчесова в национальной команде.

Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин обратился к клубам Российской премьер-лиги с просьбой перенести матчи шестого тура, которые должны пройти 28-29 августа.

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