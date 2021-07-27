Экс-посол США в РФ поздравил с золотом российских гимнасток, опередивших американок на Играх

Экс-посол США в России Майкл Макфол на русском языке поздравил российских гимнасток с победой на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Поздравлю!» — написал Макфол в Twitter.

Российская команда, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, за четыре вида в сумме набрала 169,528 балла. Россиянки опередили представительниц США (166,096) и Великобритании (164,096). Это первая в истории победа для отечественных гимнасток в командном многоборье на Олимпиаде.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева отпраздновала победу гимнасток на Олимпийских играх, исполнив сальто на кровати.