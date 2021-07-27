Комментатора из Греции уволили за расистское высказывание в адрес спортсмена из Южной Кореи

Греческого спортивного комментатора Димостениса Кармириса уволили после того, как он позволил себе расистское высказывание в адрес спортсмена из Южной Кореи, передает AP.

«У них узкие глаза, поэтому я не могу понять, как они могут видеть, что мяч движется туда-сюда», — сказал Кармирис в эфире во время соревнований по настольному теннису.

Руководство телеканала, на котором работал журналист, заявило, что расистским комментариям нет места на общественном телевидении. Сотрудничество с ним было прекращено.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее темнокожий музыкант заявил, что его отстранили от церемонии открытия Игр из-за расизма.