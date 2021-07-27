Расписание финалов на 28 июля на Олимпийских играх в Токио

28 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио будет разыграно 23 комплекта медалей в 11 видах спорта.

Олимпийские игры-2020 в Токио

28 июля

Расписание финалов

Академическая гребля

Двойка парная, женщины

3.18

Двойка парная, мужчины

3.30

Четверки, женщины

3.50

Четверки, мужчины

4.10

Четверка парная, мужчины

4.30

Четверка парная, женщины

4.50

Плавание

200 м, свободный стиль, женщины

4.41

200 м, баттерфляй, мужчины

4.49

200 м, комплекс, женщины

5.45

1500 м, вольный стиль, женщины

5.54

Российская участница: Анастасия Кирпичникова.

4x200 м, вольный стиль, мужчины

6.26

Сборная России выступит в заплыве.

Велошоссе

Гонка на время с раздельным стартом, женщины

5.30

Гонка на время с раздельным стартом, мужчины

8.00

Российский участник: Александр Власов.

Прыжки в воду

Синхронные прыжки, трамплин 3 м, мужчины

9.00

Российские участники: Евгений Кузнецов – Никита Шлейхер.

Дзюдо

До 70 кг, женщины

11.00

Российская участница: Мадина Таймазова.

До 90 кг

11.00

Российский участник: Михаил Игольников.

Конный спорт

Выездка

11.30

Регби-7

Мужчины

11.30 – матч за бронзу, 12.00 – финал

Фехтование

Командные соревнования, сабля, мужчины

12.30

Сборная России выступит в четвертьфинале.

Спортивная гимнастика

Многоборье, мужчины

13.15

Российские участники: Никита Нагорный, Артур Далалоян.

Тяжелая атлетика

До 73 кг, мужчины

13.50

Баскетбол 3x3

Женщины

14.45 – матч за бронзу, 15.55 – финал

Сборная России выступит в полуфинале.

Мужчины

15.15 – матч за бронзу, 16.25 – финал

Сборная России выступит в полуфинале.

Ранее российский тхэквондист Владислав Ларин завоевал золото Олимпийских игр — 2020 в Токио в весовой категории свыше 80 кг.