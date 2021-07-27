Олимпийский чемпион по тхэквондо рассказал о своем отношении к UFC

Олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин рассказал о своем отношении к Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC).

«Следим за UFC, болею за всех наших ребят — за Хабиба болел, Махачева, Волкова, Яна. Ребята показывают достойный уровень. У каждого из них есть, что почерпнуть, их подход к делу. Если есть возможность чему-то у них поучиться — мы учимся», — передает слова Ларина «Чемпионат.com».

27 июля Ларин в финале Олимпийских игр одержал победу над представителем Северной Македонии Деяном Георгиевски со счетом 15:9.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.