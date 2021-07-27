Кадыров подарил блогеру Хасбулле иномарку за 6 млн рублей

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил блогеру Хасбулле Магомедову иномарку за шесть млн рублей.

Сейчас Хасбулла находится в Чечне, где он и встретился с Кадыровым.

В мае 2021 года стало известно, что между 18-летним дагестанцем Хасбуллой и 17-летним певцом Абдурозиком из Таджикистана готовится поединок. У обоих участников боя серьезные проблемы со здоровьем. Несмотря на возраст, рост каждого из них не превышает метра, а вес – 20 килограммов.

Организацией предстоящего поединка между Магомедовым и Абдурозиком, общий вес которых составляет 35 кг, занимается 19-летний блогер Асхаб Тамаев. Бой, по заявлениям организаторов, должен был состояться 18 мая, однако о его результатах ничего не известно.

Ранее боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на анонс поединка между 18-летним дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым и 17-летним таджикистанским певцом Абдурозиком.

«Мое отношение – категорически негативное. Участники этого так называемого поединка – люди с особенностями развития. Есть опасение за их здоровье: могут ли они вообще участвовать в подобных соревнованиях?» — заявил Емельяненко.