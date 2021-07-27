Экс-футболист сборной Англии отреагировал на успехи российских олимпийцев в Токио

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал результаты российских олимпийцев в Токио.

«Олимпийский комитет России определенно является самым успешным комитетом в истории Олимпиады», — написал Линекер в Twitter.

Российские спортсмены занимают четвертое место в медальном зачете, завоевав семь золотых медалей. Лидирует команда Японии (10).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали в командном многоборье на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Российская команда, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, за четыре вида в сумме набрала 169,528 балла.