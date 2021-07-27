Сменился лидер медального зачета Игр-2020, Россия — четвертая с семью золотыми

Сборная Японии вышла в лидеры медального зачета Игр-2020, обыграв в финале женских соревнований по софтболу национальную команду США.

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Японские спортсмены завоевали десять золотых медалей. Второе место занимают США (9), замыкает тройку сильнейших Китай, уступая американцам по общему количеству медалей. Четвертое место занимает России (7).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее российский тхэквондист Владислав Ларин завоевал золото Олимпийских игр — 2020 в Токио в весовой категории свыше 80 кг.