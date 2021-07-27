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Глава Hardcore MMA объяснил, почему Моргенштерн согласился подписать контракт на «20 рублей»

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@morgen_shtern/Instagram

Основатель лиги смешанных единоборств Hardcore MMA Анатолий Сульянов в интервью «Газете.Ru» раскрыл подробности подписания контракта с Алишером Моргенштерном.

«Инициаторами подписания контракта мы выступили совместно с Алишером. Идея возникла в процессе нашего общения, обсуждения возможной коллаборации. Я решил предложить Алишеру, который в свое время высказывался против ММА, сблизиться с нашим видом спорта и понять, что он на самом деле прекрасен. Алишер, увидев, насколько ММА прекрасен, решил подписать с нами контракт.

Почему контракт был подписан только на 20 рублей? Мы пока не раскрываем финансовые детали данного контракта. Но если вы внимательно посмотрите видео, мы предлагаем ему $20 млн, которые он просил у Басты в «Вопросе ребром» за бой по ММА. А у нас он сказал, что и за 20 рублей готов выйти.

Но он так сказал — а на какие суммы подписан контракт, мы пока не разглашаем, равно как и детали. Но это будет большой сюрприз как для всех любителей смешанных единоборств, так и для всей России, следящей за происходящим в сфере шоу-бизнеса. Это будет ярко и громко», — сказал Сульянов.

Ранее девушка-боец вызвала Моргенштерна на бой: «Мы оба красим ногти, оба популярны».

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