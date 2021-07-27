Россияне завоевали бронзу Игр в стрельбе из пневматической винтовки

Россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзу Олимпийских игр в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте.

В матче за третье место они одержали победу над представителями Южной Кореи Квон Ын Чи и Нам Тэ Юном.

Для России это 16-я медаль на летних Олимпийских играх в Токио. Теперь в активе спортсменов пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию четвертого дня соревнований.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали серебряные медали Олимпийских игр — 2020 в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте.