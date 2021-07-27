МОК попросили наладить допинг-тестирование из-за инцидента с Софьей Великой

Вице-президент Федерации фехтования России (ФФР), главный тренер сборной России Ильгар Мамедов заявил, что организация направила в Международный олимпийский комитет (МОК) просьбу наладить допинг-тестирование из-за инцидента с трехкратным серебряным призером Игр Софьей Великой.

Ранее сообщалось, что спортсменка в день соревнований не спала сутки из-за затянувшегося допинг-тестирования.

«Соревнования еще идут, и для спортсменов эта ситуация просто невыносима, многим из них еще выступать в командных соревнованиях. Причем касается это не только нашей сборной, в такой ситуации, как выяснилось, оказались многие фехтовальщики из других команд», — цитирует Мамедова РИА «Новости».

В финале олимпийского турнира по фехтованию на рапирах Великая проиграла соотечественнице Софии Поздняковой со счетом 11:15. Для спортсменки это третье серебро Игр в личных соревнованиях. Также она завоевала золото Рио-2016 в командном турнире.

Ранее генеральный директор Международного агентства тестирования (ITA) Бенджамин Коэн заявил, что российская сборная — одна из самых тестируемых на допинг перед стартом Олимпийских игр в Токио.