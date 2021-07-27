Положительный допинг-тест украинской триатлонистки объяснили вакциной

Муж украинской триатлонистки Юлии Елистратовой Владимир Турбаевский высказался об отстранении спортсменки из-за допинга на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

В пробе от 5 июня у представительницы Украины обнаружили запрещенное вещество эритропоэтин.

«ЭПО – это всегда инъекция. Но за четыре дня до той пробы Юле сделали прививку от коронавируса. Я не знаю, может, она дала ложноположительный результат? И что с еще одной пробой, которую брали спустя два дня после первой?

Если нашли ЭПО тогда, по идее должны были найти и второй раз, он же не мог никуда деться», — цитирует Турбаевского «Спорт-Экспресс».

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее генеральный директор Международного агентства тестирования (ITA) Бенджамин Коэн заявил, что российская сборная — одна из самых тестируемых на допинг перед стартом Олимпийских игр в Токио.