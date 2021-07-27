Олимпийский чемпион Токио из России рассказал о своей встрече с Путиным

Олимпийский чемпион — 2020 в командном многоборье, гимнаст Никита Нагорный рассказал о своей первой встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Это был просто нереальный мандраж! Я приехал после юношеских Олимпийских игр 2014 года, тогда рекорд установил, пять медалей у меня было: три золотые, серебряная и бронзовая, больше всех из тех, кто был в делегации, кто полетел, это, по-моему, были Чебоксары, открытие легкоатлетического манежа. Мы ждём в этом манеже, и минут за 10 ко мне подходят и говорят: «Ты будешь говорить речь, поприветствуешь, поблагодаришь». Я отвечаю: «Вы уверены? Может быть, кто-то другой это сделает? Есть ребята посерьёзнее, чем я». Мне сказали: «Нет».

Я там ходил, придумывал — что, как. Идёт Владимир Владимирович, мы все выстроились, он подходит, возникает какая-то пауза, он начинает говорить, потом опять пауза, я думаю — вот, сейчас моё время! Говорю: «Владимир Владимирович!» Он такой: «Есть здесь ребята-дзюдоисты?» Я молчу, он смотрит. Я опять говорю: «Владимир Владимирович!» Он такой: «Да подожди! Дзюдоисты есть?» И в этот момент я просто забываю всё, что хотел сказать», — приводит слова Нагорного «Р-Спорт»

Нагорный вспомнил, что за неделю до этого у Путина был день рождения и одну из гимнасток попросили поздравить его после того, как Никита скажет речь.

«Он мне: «Да, слушаю» — а я стою, зажался весь. Ну, поблагодарил за то, что у нас так поддерживают спорт, сказал, что мы будем продолжать так же отстаивать честь нашей страны, он пожал мне руку, и в этот момент – так мило это было – такая тишина, и она стоит с краю и говорит: «С днём рождения!» Конечно, впечатления хорошие. Мы потом уже постояли, пообщались, сфотографировались все вместе, и всё. После этого мы поехали, у нас был обед, и улетели обратно. Это показали по телевидению, это прямо очень значимый для меня был момент, тогда, наверное, это было как награда, как медаль золотая. Так же и встреча с президентом», — сказал Нагорный.

Гимнаст рассказал о второй встрече с президентом, которая состоялась после Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

«Мы приехали, нас наградили, а потом был фуршет, где Владимир Владимирович подходил к каждому столу, к каждому виду спорта, общался», — добавил Нагорный.

Напомним, мужская сборная России победила в командном турнире по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио. В составе российской сборной выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. Серебряные медали достались гимнастам из Японии, бронза — у китайцев.

Ранее Нагорный рассказал об аварии, произошедшей на Бали, в которую он попал вместе со своей женой.