Американский журналист — о статусе РФ в Токио: Россия? Не слышал. России здесь нет

Американский спортивный журналист Дэн Ветцель после победы гимнастов Давида Белявского, Дениса Аблязина, Артура Далалояна и Никиты Нагорного в командном многоборье высказался о статусе российских спортсменов на Олимпиаде — 2020 в Токио.

«Четверо парней из России, одетых в российские цвета, поднялись на пьедестал почета, чтобы получить золотые медали и послушать мелодию, сочиненную русским композитором, сразу после того, как несколько зрителей скандировали: «Россия, Россия». Россия, однако, не выиграла здесь в понедельник командный турнир по спортивной гимнастике среди мужчин. Нет. Вовсе нет. Россия? Не слышал. России здесь нет», — приводит слова Ветцеля Yahoo Sports.

Ветцель подчеркнул, что Международный олимпийский комитет официально запретил России находиться на Олимпиаде из-за допинговых скандалов, которые относятся к Олимпийским играм в Сочи 2014 года. Журналист отметил, что «России» в Токио нет, но примерно 330 россиян есть. По его мнению, технически они соревнуются за «Олимпийский комитет России» — название, которое, как считает МОК, всех собьёт с толку.

«Разве МОК не мог проявить творческий подход и окрестить русских «Клубом Сочинской дыры в стене» (в Сочи русские построили здание, примыкающее к лаборатории по тестированию, а затем прорезали дыру в стене. Каждую ночь, после закрытия лаборатории, работники выносили грязные образцы спортсменов и вносили чистые образцы), или что-то в этом роде?

Некоторые санкции МОК кажутся немного нелепыми. На церемонии награждения гимн России был заменен «Фортепианным концертом № 1» русского композитора Чайковского. Поднятый флаг был не российским, но с изображением олимпийского факела с использованием российских цветов — синего, красного и белого. Русские разработали форму, чтобы имитировать свой любимый триколор. Это худшая маскировка со времён Кларка Кента и Супермена. Это мем двух Спайдерменов, указывающих друг на друга. Удивительно, что Владимир Путин не появился здесь верхом на лошади без рубашки в центре Токио с фальшивыми усами, называя себя Пладамиром Вутиным», — считает журналист.

Ветцель считает, что план МОК полностью провалился. По его мнению, ограничения не остановили русских, и сделали их, возможно, ещё большими героями.

«Группа россиян, одетых в цвета российского флага, поднимается на трибуну, чтобы послушать знаменитого русского композитора и принять медали, которые они привезут в Россию. Они определенно не выступают за Россию. Нет. Совсем нет», — написал Ветцель.

Ранее экс-глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко поделился ожиданиями от выступления сборной России на Олимпийских играх в Токио.