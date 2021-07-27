«Рома» готова отдать своих игроков за форварда «Зенита»

Итальянская «Рома» продолжает претендовать на иранского форварда петербургского «Зенита» Сердара Азмуна, который может перейти в Серию А уже в это трансферное окно. Об этом сообщает Il Romanista..

Ранее стало известно, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо хочет усилить свою команду Азмуном. Также Сердаром интересуется немецкий «Байер», который готов заплатить за иранского нападающего 18 миллионов евро.

По данным источника, «Зенит» отклонил первое предложение «Ромы» по Азмуну в размере 18 миллионов евро. Римляне готовы включить в сделку вратаря Робина Ольсена, полузащитника Стивена Н'Зонзи или Педро.

Сердар Азмун перешел в «Зенит» в 2019 году. В сезоне Российской премьер-лиги 2020/21 иранский форвард провел 24 матча, в которых смог отличиться 19 раз, а также отдать две результативные передачи. Также иранец выступал за казанский «Рубин» и «Ростов». Всего за карьеру Азмун сыграл 287 матчей, в которых забил 126 голов и отдал 33 результативные передачи.