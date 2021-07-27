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Олимпиада 2020

Олимпийский чемпион Храмцов посвятил победу умершей полгода назад матери

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Россиянин Максим Храмцов, завоевавший золотую медаль в тхэквондо на Олимпийских играх в Токио, посвятил победу умершей полгода назад матери. Напомним, Храмцов выиграл золотую медаль Олимпиады в весовой категории до 80 кг. В финале россиянин одолел Салеха Аль-Шарабати из Иордании (20:9). Это первое олимпийское золото в истории российского тхэквондо.

«Пока не осознал, что стал первым Олимпийским чемпионом в тхэквондо из России. Ощущения схожие с дебютным титулом чемпиона мира, который я выиграл в 2017-м. Следующие Игры в Париже всего через три года, так что буду готовиться теперь к ним. Что касается сегодняшней победы, хочу посвятить ее своей маме, которой не стало полгода назад. Вспоминал её сегодня перед каждым боем.», — приводит слова Храмцова Telegram-канал Олимпийского комитета России.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио.

Ранее стало известно, что Максим Храмцов выступал на Играх со сломанной рукой.

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