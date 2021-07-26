Звездный форвард петербургского «Зенита» попрощался с клубом

Аргентинский форвард петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси попрощался с клубом. Игрок реализовал право на выкуп собственного контракта.

«Огромное спасибо вам за эти четыре года, которые мы провели вместе. Спасибо от меня и моей семьи. Петербург – потрясающий город, а «Зенит» – фантастический клуб. Я многому научился здесь, познакомился с большим количеством отличных футболистов – и они не только классные игроки, но и замечательные люди», — передает слова Дриусси сайт команды.

Южноамериканец перешел в «Зенит» из аргентинского клуба «Ривер Плейт» в 2017 году. Сумма трансфера составила €15 млн.

В составе клуба с берегов Невы Дриусси провел 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. С «Зенитом» южноамериканец стал трехкратным чемпионом России, дважды становился обладателем национального Суперкубка, а также выигрывал Кубок России.

Также Дриусси провел восемь матчей за сборную Аргентины до 20 лет.