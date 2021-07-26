Тренер фехтовальщицы сделал ей предложение в прямом эфире на Олимпиаде

Лукас Сауседо, тренер аргентинской фехтовальщицы Марии Белен Перес Морис, сделал ей предложение в прямом эфире на Олимпийских играх в Токио.

Спортсменка вылетела с турнира саблисток и отвечала на вопросы журналистов. Сауседо встал сзади Морис с табличкой: «Худышка, не хочешь выйти за меня замуж? Пожалуйста». Он встал на колено и ждал, пока она обернется. Спортсменка ответила согласием.

Пара вместе уже 18 лет. В 2010 году Сауседо уже делал Морис предложение, но тогда она отказала.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее бывший депутат Государственной думы РФ Дмитрий Носов прокомментировал победу российских гимнастов в командных соревнованиях на Олимпиаде.