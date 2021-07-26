Носов — о победе российских гимнастов: хочется закрыть рот критикам и диванным экспертам

Бывший депутат Государственной думы РФ Дмитрий Носов прокомментировал победу российских гимнастов в командных соревнованиях на Олимпиаде.

«Критикам, скептикам и диванным специалистам хочется заткнуть рот, потому что за каждым нашим спортсменом стоит команда, подготовка и наша страна. От того, что МОК что-то решил, эти ребята не перестают быть нашими друзьями, соратниками, братьями, сестрами, чьими-то сыновьями, учениками, они – русские», — передает слова Носова «Все про спорт».

Россияне в составе Никиты Нагорного, Артура Далалояна, Давида Белявского и Дениса Аблязина опередили команды Японии, завоевавшей серебро, и Китая — бронзу.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.