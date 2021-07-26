Ловчев назвал имя специалиста, которого надо было назначить на пост тренера сборной

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера российской национальной команды, передает «Советский спорт».

«Тренер сборной не должен быть совместителем, и я уверен, что это решение не РФС, а «Ростова» и, возможно, самого Карпина. Нужно назначать того тренера, который добился лучших результатов и у кого в команде больше всего игроков сборной. По обоим этим критериям главный кандидат — Семак», — сказал Ловчев.

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с наставником «Ростова» до 31 декабря 2021 года. Карпин будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее Карпин заявил, что вопрос о новом капитане национальной команды пока не решен.