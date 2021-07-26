Призер Игр Голоцуцков: гимн и флаг у нас в душе, наши гимнасты показали всем кузькину мать

Известный российский спортсмен, двукратный бронзовый призер Олимпиады-2008 по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков оценил выступление российской четверки в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. Наши гимнасты завоевали золото и, по мнению Голоцуцкова, показали всему миру, что россияне могут побеждать и без национального флага, и без гимна.

«Ребята выступили очень круто, у нас шикарная команда. Они все доказали всему миру. Я и перед стартом говорил: что нет флага и гимна — это ерунда. Гимн и флаг у нас в душе, и ребята всем показали кузькину мать, как Хрущев говорил. Чувствуется командный дух, они все друг за друга, поэтому есть результат. Очень достойно, пускай все учатся у наших.

Дальше ребятам надо делать свою программу. У Никиты Нагорного есть все шансы стать «золотым» — но я бы не хотел делать ставки, чтобы не наговорить лишнего и не сглазить. Шансы очевидны, буду держать кулачки и болеть. Конечно, есть возможности в опорном прыжке, в вольных упражнениях, на брусьях. С божьей помощью, это все абсолютно реально. И, естественно, многоборье», — сказал Голоцуцков «Газете.Ru».

Российский квартет в составе Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевал золото Токио-2020, показав в командном многоборье результат 262,500 балла. Стоит отметить, что на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году российская команда была второй.