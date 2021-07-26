Экс-игрок «Анжи»: это Месси играл со мной, а не я с ним

Экс-форвард «Барселоны», миланского «Интера» и махачкалинского «Анжи» Самуэль Это'О резко отреагировал на вопрос об опыте игры с нападающим каталонского клуба Лионелем Месси.

«Это Месси играл со мной, а не я с ним. Это другое. В мое время он играл со мной, а не я с ним.

Что касается карьеры Месси в «Барселоне», я не могу представить его в футболке другого клуба. «Барселона» — это его дом, его клуб, его любовь. Не думаю, что его верность команде связана с деньгами. Лео — это «Барселона», а «Барселона» — это Месси», — цитирует футболиста Daily Mail.

Месси является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее голкипер национальной команды Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал о своем отношении к партнеру по сборной Лионелю Месси.