Депутат Лебедев: победа россиян над США на Играх — ни о чем

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал победу мужской сборной России по волейболу над командой США на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Мы что, золото выиграли? Мы в плей-офф прошли? Мы добились какого-то сокрушительного результата? Это первая игра группового турнира — ни о чем (на самом деле вторая, сборная России в первом матче обыграла Аргентину — «Газета.Ru»).

Вспомните ЧМ по хоккею в мае этого года: сборная России в своей группе разгромила всех соперников. Мы тут бегали со ртами, полными слюней от счастья. И что дальше? Вышли в одну четвертую и с позором вылетели. А сборная Канады, которая заскочила в последний вагон уходящего в четвертьфинал поезда из своей группы, стала чемпионами мира.

Если бы это была игра плей-офф, и сборная России прошла дальше — да, можно было бы восхищаться. Сейчас я не вижу ничего особенного. Молодцы ребята, что выиграли.

Выиграть у сборной США и проиграть все матчи... И что будем дальше говорить? Вот мы выиграли у сборной США! Но остальное-то проиграли и ничего не добились. Давайте дождемся конкретных результатов нашей сборной по волейболу, и тогда будем ребятами восхищаться», — сказал Лебедев «Газете.Ru».

Ранее Игорь Лебедев рассказал о своем отношении к Олимпийским играм.