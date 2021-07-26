Тренер «Динамо» о Черчесове: не стоит рубить сплеча, нужно подходить комплексно

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц оценил выступление сборной России на чемпионате Европы — 2020.

«Победа над финнами была абсолютно заслуженной. В первом тайме в Дании были очень хорошие моменты — вы могли повести в счете, но не удалось. Все в России надеялись на лучший результат.

Если делать выводы, то не стоит рубить сплеча и говорить о конкретных людях, которые должны понести за это ответственность.

Решит ли отставка Черчесова все проблемы? Не говорю о каком-то определенном человеке. По прошествии времени нужно сделать выводы, собрать воедино все силы и опыт и подойти к проблеме комплексно: со стороны молодежного футбола, развития академий, работе тренеров и судей в российском чемпионате. Если развивать даже некоторые ключевые направления, такие как образование тренеров, внутренний чемпионат — то и сборная будет развиваться», — приводит слова специалиста Sport24.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходил с 11 июня по 11 июля в 11 городах, команда Станислава Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году.

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с наставником «Ростова» до 31 декабря 2021 года. Карпин будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

Ранее спортивный комментатор Алексей Андронов прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера национальной команды.