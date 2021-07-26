Губерниев об участниках кролевой эстафеты: проиграли, но удар-то держите

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал российских пловцов, не ставших давать интервью после неудачного выступления в кролевой эстафете 4х100 на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Команда, в составе которой выступили Андрей Минаков, Владислав Гринев, Владимир Морозов и Климент Колесников, стала седьмой с результатом 3 минуты 12,20 секунды. Золото выиграла сборная США.

«Пловцы совсем не держат удар! Наши участники неудачной эстафеты дружно проигнорировали микст-зону! Ребята, проиграли, но удар-то держите… Страна за вас болеет! Эх, Морозов!» — написал комментатор в своем Telegram-канале.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что российские пловцы «вдрызг» проиграли кролевую эстафету.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.