Игрок олимпийской сборной Германии сделал предложение девушке после матча Игр

Нападающий олимпийской сборной Германии по футболу Макс Крузе сделал предложение своей девушке после встречи против команды Саудовской Аравии (3:2), сообщает Sportschau в Twitter.

В послематчевом интервью футболист снял футболку и обратился к девушке.

«На самом деле я хотел подождать момента, когда забью мяч. Но кто знает, произойдет ли это. Мы были вместе несколько месяцев, почти год. Я спрашиваю тебя, хочешь ли ты стать моей женой?» — заявил 33-летний немецкий спортсмен.

По информации СМИ, девушка ответила согласием.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее сообщалось, что спортсмена не пустили в олимпийскую деревню из-за сексуальных домогательств.