Грузинская рекордсменка Олимпиад пожаловалась, что ей не дают визу в Россию

Грузинская спортсменка Нино Салуквадзе, выступающая в стрельбе из пистолета, заявила, что ей не дают визу в Россию.

«Бываю ли я в России? К сожалению, не бываю. Трудно визу вашу получить. Вам-то к нам можно без визы, а мне к вам нет. Пустите меня в Россию! Я приеду. И нет проблем», — цитирует Салуквадзе РИА «Новости».

Грузинская спортсменка является рекордсменкой Олимпийских игр. Соревнования в Токио стали для нее девятой в карьере. По этому показателю она побила достижение немецкого гребца Йозефа Идема и канадку Лесли Томпсон, которая выступала в академической гребле.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что звездные велогонщицы впервые узнали о чемпионке Игр только после финиша.