14-летний мотогонщик погиб на соревнованиях

Испанский мотогонщик Уго Мильян погиб в результате аварии на этапе European Talent Cup, сообщается на официальном сайте MotoGP.

Отмечается, что 14-летний спортсмен попал в массовую аварию на одном из поворотов. На место инцидента прибыли медики и доставили его в больницу, однако врачам не удалось спасти молодого гонщика.

Шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес выразил соболезнования родным и близким соотечественника.

Ранее сообщалось, что во время автомобильных гонок в городе Алис-Спрингс в Австралии в результате аварии погиб один человек и двое пострадали. Одна из машин влетела в группу зрителей в 35 км от финиша.

«Полиция Северной территории вызывает свидетелей аварии, в результате которой один человек погиб, а двое других получили ранения во время гонки по бездорожью Finke Desert Race», — говорится в сообщении местной полиции.

В результате происшествия 60-летний зритель гонок погиб, а 50-летнего мужчину с серьезными травмами доставили в больницу. При этом женщина-водитель получила легкие травмы.