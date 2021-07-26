Расписание финалов на 26 июля на Олимпийских играх в Токио

26 июля на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио будет разыгран 21 комплект медалей в 14 видах спорта.

Расписание финалов:

Триатлон

00.30 мск. Мужчины (Дмитрий Полянский, Игорь Полянский).

Плавание

04.30 мск. 100 м, баттерфляй. Женщины;

05.12 мск. 100 м, брасс. Мужчины;

05.20 мск. 400 м, вольный стиль. Женщины;

06.05 мск. 4x100 м, вольный стиль. Мужчины.

Скейтбординг

06.25 мск. Стрит. Женщины.

Стендовая стрельба

08.50 мск. Скит. Женщины (Наталья Виноградова).

09.50 мск. Скит. Мужчины.

Прыжки в воду

09.00 мск. Вышка, синхронные прыжки. Мужчины (Александр Бондарь – Виктор Минибаев).

Маунтинбайк

09.00 мск. Мужчины (Антон Синцов).

Гребной слалом

09.45 мск. Каноэ. Мужчины.

Стрельба из лука

10.15 мск. Командные соревнования. Мужчины.

Дзюдо

11.00 мск. До 57 кг. Женщины (Дарья Межецкая);

11.00 мск. До 73 кг. Мужчины (Муса Могушков).

Спортивная гимнастика

13.00 мск. Командные соревнования. Мужчины (сборная России: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин).

Фехтование

13.50 мск. Сабля. Женщины (Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина);

14.15 мск. Рапира. Мужчины (Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников).

Тяжелая атлетика

13.50 мск. До 55 кг. Женщины.

Настольный теннис

14.00 мск. Смешанные пары.

Тхэквондо

14.30 мск. До 67 кг. Женщины;

14.45 мск. До 80 кг. Мужчины (Максим Храмцов).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

После двух дней соревнований сборная России занимает пятое место в медальном зачете. В активе отечественных спортсменов одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые награды. Лидирует в таблице Китай (6-1-4).

Ранее сообщалось, что Россия упустила два золота Игр в очных встречах с американцами.