Российский хоккеист хочет выступать за Украину

Российский защитник киевского «Сокола» Алексей Платонов заявил, что хочет выступать за сборную Украины и готов для этого принять украинское гражданство.

«Думаю, этот вопрос решится в ближайшее время. Конечно, украинский хоккей сейчас далеко не на том уровне, что российский. Но развитие здесь заметно. Другое дело, что я еще не до конца определился с тем форматом, в котором хочу развиваться. Ничего, обсудим все детали и достигнем понимания. Ранее выступал за юношескую и юниорскую сборные России. Спортивное гражданство можно менять после того, как выступал за национальную команду не менее трех лет. У меня уже этот промежуток прошел.

Будет приятно быть к Украине ближе. Киев — шикарный город. Когда во время отпуска возвращался в Россию, друзья спрашивали о моих впечатлениях о жизни на Украине. Не обошлось и без вопросов политической окраски. Но я и так всегда относился к Украине по-особенному, ведь мой папа во времена СССР родился в Запорожье. Поэтому рассказывал друзьям, как красиво и чисто в Киеве. Точное определение украинской столицы — душевный город. Мне очень нравится, как доброжелательно здесь люди общаются. Это касается и атмосферы внутри команды, и впечатлений от жизни вне спорта», — цитирует Платонова Sport.ua.

Ранее Бывший главный тренер «Трактора», «Витязя», «Северстали», СКА, «Барыса» и «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился мыслями о том, почему он не может найти себе работу главным тренером в Континентальной хоккейной лиге.