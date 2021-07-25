Экс-боец ММА будет баллотироваться в Госдуму

Бывший чемпион американского промоушена Bellator Виталий Минаков в своем Instagram рассказал о намерении участвовать в выборах в Государственную думу.

«В 2014 году я впервые был избран в региональное законодательное собрание — стал депутатом Брянской областной думы. Проработал несколько лет в должности заместителя председателя регионального парламента. Всегда имел активную жизненную позицию и стремился быть полезным для своих земляков. В этом году я снова выдвигаюсь в депутаты. На этот раз цель — Государственная дума. И этот «бой», под названием выборы, я тоже планирую выиграть.

Сила, навыки и четкое понимание того, что нужно делать — есть. Остается добавить к этому возможности», — заявил Минаков.

Минаков является четырехкратным чемпионом мира по спортивному самбо, заслуженным мастером спорта по самбо, мастером спорта по дзюдо, мастером спорта по вольной борьбе.

Ранее Виталий Минаков заявил, что боец Ислам Махачев бьется зрелищнее, чем экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.