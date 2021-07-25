Россия заняла пятое место в медальном зачете по итогам второго дня Игр

Россия занимает пятую строчку в медальном зачете по итогам второго дня Олимпийских игр — 2020 в Токио, имея в своем активе одно золото, четыре серебра и две бронзы. Лидирует на Играх в Токио Китай с шестью золотыми, одной серебряной и четырьмя бронзовыми медалями.

Олимпийские игры. Токио, Япония.

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Китай — 6-1-4 (11)

2. Япония — 5-1-0 (6)

3. США — 4-2-4 (10)

4. Южная Корея — 2-0-3 (5)

5. Россия — 1-4-2 (7)

В стартовый день Олимпиады 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.

Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев предположил, сколько наград высшей пробы способна завоевать российская команда на Олимпиаде — 2020 в Токио.