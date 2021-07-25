Бояринцев: «Спартак» хорошо готов к РПЛ, но в еврокубках будет другой уровень

Бывший полузащитник «Спартака» и «Рубина» Денис Бояринцев после поражения москвичей от казанцев со счетом 0:1 высказался о состоянии столичной команды.

По его мнению, красно-белые выглядят прилично для внутреннего первенства, однако в еврокубковом противостоянии с «Бенфикой» им придется столкнуться с соперником совсем другого уровня.

«Спартак» хорошо готов к чемпионату России, а вот к еврокубкам — у «Бенфики» будет совершенно иной уровень. Поэтому сложно сейчас оценить, насколько хорошо «Спартак» подойдет именно к этим матчам. У команды просматривается схема 4-2-3-1, из которой, мне кажется, выпадает Мозес, чувствует себя не в своей тарелке. Раньше он больше играл из глубины, у него было больше пространства, когда он играл латераля или крайнего защитника. А в новой позиции он чувствует себя неуютно.

Странно и другое. Тройка Промес — Ларссон — Соболев настолько уверенно выглядела в конце предыдущего чемпионата, казалось, что ребята сыгрались, нащупали взаимосвязи. Но пока у них что-то не клеится, многое не получается.

Это может повлиять на еврокубковые матчи. «Спартаку» надо находить свою игру, в группе атаки нужно восстанавливать прекрасные прошлогодние взаимодействия. Все-таки новый тренер — новые требования. В официальных матчах должно стать понятно, в чем «Спартаку» надо прибавлять и что надо менять», — сказал Бояринцев «Газете.Ru».

В первом туре РПЛ-2021/22 «Спартак» уступил «Рубину» 0:1, единственный мяч на 60-й минуте забил Илья Самошников. Первый матч против «Бенфики» москвичи проведут дома 4 августа, а ответная игра состоится 10 августа в Португалии.

Ранее сообщалось, что журналист назвал вратаря женской футбольной сборной Бразилии «свиньей в свитере».