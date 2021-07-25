«Пишут — чтоб твоя семья сдохла»: Рублев — о реакции фанатов на его вылет

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал свое поражение в матче олимпийского турнира против Кея Нисикори.



По его словам, неудачный исход игры привел к тому, что в сети активизировалось огромное количество хейтеров.

«Настроение паршивое. Поддержку из России чувствую, в Instagram писали и пишут. Спасибо большое, это вдвойне приятно, особенно при пустых трибунах.

Мне постоянно пишут — «я на тебя поставил, а ты...» Или просто чтобы вся моя семья сдохла. Это вообще что-то ненормальное, постоянное. Уверен, что там сейчас порядка 50 таких сообщений. Я их даже не блокирую», — сказал Рублев «СЭ».

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка в стрельбе из пневматического пистолета Виталина Бацарашкина рассказала о своих целях после победы на Играх в Токио.