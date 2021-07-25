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Олимпиада 2020

Участница восьми Олимпиад объявила о завершении карьеры

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике 1992 года Оксана Чусовитина объявила о завершении спортивной карьеры.

Напомним, что сегодня представительница Узбекистана выступала в квалификационных соревнованиях в опорном прыжке, но не смогла отобраться в финальный раунд.

«Это точно все! Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать», — цитирует гимнастку агентство РИА «Новости».

В стартовый день Олимпиады 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.

Ранее сообщалось, что журналист назвал вратаря женской футбольной сборной Бразилии «свиньей в свитере».

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