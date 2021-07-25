Победительница ОИ Бацарашкина надеется попрощаться со званием прапорщика

Олимпийская чемпионка в стрельбе из пневматического пистолета Виталина Бацарашкина рассказала о своих целях после победы на Играх в Токио.

По ее словам, она намерена продолжить спортивную карьеру, несмотря на победу в главном турнире четырехлетия.

«Не думала, что смогу выиграть золото. Вот и весь секрет успеха. Не сказала бы, что это смысл моей карьеры. Я хочу еще пострелять, не надо на мне крест ставить.

У меня есть воинское звание, я прапорщик Росгвардии. Будет ли теперь новое звание? Думаю, да. В зависимости от моего образования», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».

В стартовый день Олимпиады 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по стрельбе из лука завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Токио.