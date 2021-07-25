Российского пловца наказали за видео об обходе тестирования на коронавирус

Российский пловец Кирилл Пригода получил строгий выговор за то, что снял шуточный видеоролик о том, как он якобы пытался обойти тест на наличие в организме коронавирусной инфекции.

22 июля спортсмен опубликовал видео, где прыскает себе в рот «Мирамистином», чтобы успешно сдать тест в аэропорту японской столицы.

«Все успокоилось, сошло на нет. Я не с этой стороны хотел обратить на себя внимание. Сделали строгий выговор, но никаких санкций не последовало», — заявил Пригода в интервью ТАСС.

Напомним, что в стартовый день Олимпиады 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.

Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.

Ранее Виталина Бацарашкина прокомментировала свою победу на Играх в Токио.