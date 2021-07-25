Женская сборная России по стрельбе из лука гарантировала серебро ОИ-2020

Женская сборная России по стрельбе из лука вышла в финал Олимпийского турнира Токио-2020.

В полуфинале российская команда (Перова, Осипова, Гомбоева) одержала победу над сборной Германии со счетом 5:1.

За олимпийского золото сборная России поборется с представительницами Южной Кореи.

В стартовый день Олимпиады 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.

Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что глава ОКР Станислав Поздняков озвучил медальный план России на Играх в Токио.