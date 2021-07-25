Золото Кореи сместило Россию вниз в медальном зачете ОИ-2020

Женская сборная России по стрельбе из лука завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Токио.

В финале российская команда (Перова, Осипова, Гомбоева) уступила представительницам Южной Кореи со счетом 0:6.

Этот результат увеличил число серебряных наград в копилке сборной России до двух, однако в медальном зачете наша команда опустилась на чистое пятое место.

Олимпийские игры. Токио, Япония.

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Китай — 4-1-3 (8)

2. Япония — 3-1-0 (4)

3. США — 2-2-4 (8)

4. Южная Корея — 2-0-2 (4)

5. Россия — 1-2-1 (4)

В стартовый день Олимпиады 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.

Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.

Ранее сообщалось, что российская тхэквондистка Татьяна Минина вышла в финал олимпийского турнира в весовой категории до 57 кг.