Глава ОКР озвучил медальный план России на Играх в Токио

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что национальная сборная может завоевать на Олимпиаде в Токио около 20 золотых медалей.

«У нас есть прогноз от аналитических агентств, который совпадает с нашим: мы ориентируемся на 20 золотых наград», — заявил Поздняков ТАСС.

Также функционер отметил, что после победы Виталины Бацарашкиной в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров ожидает дальнейшего пополнения медальной копилки.

В стартовый день Олимпиады 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.

Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.

Ранее олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина рассказала об инциденте, случившемся в финале соревнований на Олимпийских играх — 2020 в Токио.