Вратарь «Зенита» после вопроса эксперта попросил пригласить его на рыбалку

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков поделился впечатлениями после матча 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок» (3:1). Он был признан лучшим игроком встречи.

«Почему у «Химок» было много моментов? Мы позволяли это делать. Это не заслуга «Химок», а наш прочет.

В перерыве разговор был дипломатичный. Физически мы готовы хорошо. Иногда нужно побольше сил прикладывать, чтобы добиваться результата».

Счет в матче открыл игрок химчан Илья Кухарчук. Еще до перерыва Сердар Азмун восстановил равновесие. В конце игры Александр Ерохин и Алексей Сутормин принесли победу сине-бело-голубым.

На вопрос эксперта Владимира Быстрова вратарь ответил: «Володь, лучше пригласи меня хоть раз на рыбалку. На щуку».

В следующем туре РПЛ подопечные Сергея Семака встретятся на выезде с «Ростовом». Встреча состоится 1 августа. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

РПЛ. 1-й тур

«Химки» — «Зенит» — 1:3

Голы: 0:1 — Кухарчук, 28; 1:1 — Азмун, 33; 1:2 — Ерохин, 72; 1:3 — Сутормин, 76.

Ранее сообщалось, что бывший игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о борьбе за чемпионство в РПЛ.