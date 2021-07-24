Тренер «Спартака» Витория заявил, что «Рубину» повезло

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение с минимальным счетом от казанского «Рубина» (0:1) в рамках 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Игра началась типично для матчей стартового тура: было много единоборств, верховой борьбы, мяч не хотел опускаться на землю. В первой половине мы владели инициативой: играли в наш футбол, были сильнее соперника, доминировали на поле, однако не забили.

Ушли на перерыв с нулевым счетом, но потеряли концентрацию в начале второго тайма, после чего пропустили гол. После десяти минут смогли собраться и играли неплохо, было большое количество моментов… «Рубину» сегодня повезло, нам — нет», — приводит слова португальца «Чемпионат.com».

Единственный мяч у казанцев забил Илья Самошников. Он отличился на 49-й минуте.

В следующем туре подопечные Руя Витории встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится 30 июля. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

РПЛ. 1-й тур

«Рубин» — «Спартак» — 1:0

Гол: 1:0 — Самошников, 49.

Ранее тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий признал, что победа над «Спартаком» не по игре.