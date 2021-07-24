Тренер «Рубина» Слуцкий признал, что победа над «Спартаком» не по игре

Тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Спартаком» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«В первом тайме у нас были потери, «Спартак» нас прижал, вынуждены были обороняться. Счет не по игре? В целом да, справедливость в футболе — вещь эфемерная, мы радуемся победе, но понимаем, что нам есть, над чем работать», — заявил Слуцкий.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Илья Самошников. Он отличился на 49-й минуте.

В следующем туре подопечные Руя Витории встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится 30 июля. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

«Рубин» сыграет с тульским «Арсеналом». Команды выйдут на поле 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

РПЛ. 1-й тур

«Рубин» — «Спартак» — 1:0

Гол: 1:0 — Самошников, 49.

Ранее экс-игрок московского «Спартака» Максим Калиниченко отреагировал на поражение красно-белых от казанского «Рубина» в рамках РПЛ.