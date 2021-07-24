Бывший футболист московского «Спартака» подтвердил, что он войдет в штаб сборной России

Экс-футболист московского «Спартака» Николай Писарев войдет в тренерский штаб сборной России, передает «Матч ТВ».

«Разговор был с Карпиным, он позвонил, предложил. Но давайте пока подождем следующей недели, главный тренер должен назвать свой штаб и объявить, кто и чем по функционалу будет заниматься. Это интересно и очень ответственно, нет времени на раскачку, я согласился», — сказал Писарев.

23 июля стало известно о том, что новым главным тренером стал наставник «Ростова» Валерий Карпин.

Контракт Карпина действует до 31 декабря. Он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что ему не предлагали возглавить сборную России.