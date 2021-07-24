news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Локомотив» одержал волевую победу над «Арсеналом»... 21:56
Названа причина смерти основателя групп «Ласковый май» и «Руки вверх!» 21:51
Белоруссия перенаправит экспорт пшеницы в Россию в случае санкций 21:50
Турецкий инфекционист призвал ужесточить меры по отношению к россиянам 21:30
WP: «дельта»-штамм стал политической угрозой для Байдена 21:29
Фанаты испанского клуба сорвали трансфер украинского игрока, назвав его фашистом 21:25
Россия поставила в Сирию вакцину от коронавируса и тесты 21:21
Глушаков рассказал, успел ли он пообщаться с новым тренером сборной России 21:10
Принц Гарри опроверг сообщения о выпуске части мемуаров лишь после смерти Елизаветы... 20:59
В Ленобласти на стрелявшего в полицейских наркоторговца завели дело 20:58
Бесплатная ставка 1000 р.

Бывший футболист московского «Спартака» подтвердил, что он войдет в штаб сборной России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РФС

Экс-футболист московского «Спартака» Николай Писарев войдет в тренерский штаб сборной России, передает «Матч ТВ».

«Разговор был с Карпиным, он позвонил, предложил. Но давайте пока подождем следующей недели, главный тренер должен назвать свой штаб и объявить, кто и чем по функционалу будет заниматься. Это интересно и очень ответственно, нет времени на раскачку, я согласился», — сказал Писарев.

23 июля стало известно о том, что новым главным тренером стал наставник «Ростова» Валерий Карпин.

Контракт Карпина действует до 31 декабря. Он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что ему не предлагали возглавить сборную России.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Сирийский опыт пригодится»: к чему российская армия готовится в Таджикистане
Российскую 201-ю военную базу в Таджикистане усиливают боевыми машинами пехоты БМП-2М
Подозреваемый задержан. Что известно об убийстве полицейского в Ставрополе
В Ставропольском крае задержали одного из подозреваемых в убийстве полицейского
За кого болеть 25 июля, день второй: финалы в плавании и тхэквондо
За кем следить на Олимпиаде в Токио 25 июля
«Газпром»: никто не предлагал Украине покупать российский газ
Турецкий инфекционист призвал ужесточить меры по отношению к россиянам
Модуль «Наука» вышел на расчетную орбиту
На Украине предложили лишать гражданства за российский паспорт
Новости и материалы
«Локомотив» одержал волевую победу над «Арсеналом» в первом туре РПЛ
Названа причина смерти основателя групп «Ласковый май» и «Руки вверх!»
Белоруссия перенаправит экспорт пшеницы в Россию в случае санкций
WP: «дельта»-штамм стал политической угрозой для Байдена
Фанаты испанского клуба сорвали трансфер украинского игрока, назвав его фашистом
Россия поставила в Сирию вакцину от коронавируса и тесты
Глушаков рассказал, успел ли он пообщаться с новым тренером сборной России
Принц Гарри опроверг сообщения о выпуске части мемуаров лишь после смерти Елизаветы II
В Ленобласти на стрелявшего в полицейских наркоторговца завели дело
В Париже между противниками мер по коронавирусу и полицией начались столкновения
У снежного барса из зоопарка в Сан-Диего подтвердился COVID-19
Радимов назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ
В Сочи нашли тела трех человек, чью машину снесло течением при наводнении
Тренер «Зенита» Семак рассказал, предлагали ли ему возглавить сборную России
В Греции 34 россиянина получили приговоры за перевозку нелегальных мигрантов
Вице-премьер Хуснуллин назвал количество обманутых дольщиков в РФ
Российский самолет с электродвигателем выполнил первый полет
«Зенит» одержал волевую победу над «Химками» в первом туре РПЛ
Все новости
Беременным и онкобольным: обновлены рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав перечислил противопоказания к прививке против COVID-19
«Мы все восстановим»: Зюганов дойдет до ЕСПЧ в борьбе за Грудинина
КПРФ обратится в Верховный суд из-за недопуска Грудинина на выборы в Госдуму
«Роботы» и «полицейские»: как телефонные мошенники втираются в доверие
Юрист предупредил о новой схеме обмана телефонных мошенников
Стартуем 15 октября. Всероссийскую перепись населения снова перенесли
В России начало переписи отложили из-за сентябрьских выборов
«Газовые фантазии». Как Украина собирается спасать свою «трубу»
В Киеве назвали самый простой сценарий «спасения» украинской ГТС
На этом не поездишь: необычные вещи с автомобильной родословной
Как автомобили превращаются в сумки, часы и шампанское
«В России мы жили рядом с волками»: Алисия Викандер о новой роли и съемках «Анны Карениной»
Интервью обладательницы «Оскара» Алисии Викандер
Химерный геном: ученый предупредил об опасных мутациях коронавируса
Генетик рассказал о негативном сценарии пандемии при низких темпах вакцинации
«Складки по бокам»: кому стоит опасаться вещей с разрезами на талии
Платье с разрезами на талии стало хитом сезона
«Их стоимость только растет»: кто и как продает редкие игры в России
Почему россияне заинтересованы в покупке раритетных изданий видеоигр
Третий случай за три года. Под Хабаровском разбился частный самолет
Умерла женщина-пилот, пострадавшая при крушении самолета под Хабаровском
Был гомофобом: кто требует переименовать телескоп Вебба
В NASA могут переименовать телескоп Вебба по требованию секс-меньшинств
Плавающие машины и улицы-реки: стихия снова затопила Сочи
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях