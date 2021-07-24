«Зенит» одержал волевую победу над «Химками» в первом туре РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал победу над подмосковными «Химками» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счет в матче открыл игрок химчан Илья Кухарчук. Еще до перерыва Сердар Азмун восстановил равновесие. В конце игры Александр Ерохин и Алексей Сутормин принесли победу сине-бело-голубым.

В следующем туре РПЛ подопечные Сергея Семака встретятся на выезде с «Ростовом». Встреча состоится 1 августа. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени.

«Химки» сыграют против «Краснодара». Встреча состоится 1 августа. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

РПЛ. 1-й тур

«Химки» — «Зенит» — 1:3

Голы: 0:1 — Кухарчук, 28; 1:1 — Азмун, 33; 1:2 — Ерохин, 72; 1:3 — Сутормин, 76.

Ранее бывший игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился своими мыслями о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Самое главное – работа с детьми. Им надо давать больше. Что касается лимита на легионеров, то я бы его ослабил. Если ты умеешь играть в футбол, то ты будешь востребован», — заявил Радимов.