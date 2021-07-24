Дзюдоист покинул Олимпиаду из-за отказа соревноваться с израильтянином

Алжирский дзюдоист Фатхи Нурин отказался соревноваться с представителем сборной Израиля на Олимпийских играх, передает сайт Международной федерации дзюдо (IJF).

Отметим, что IJF наложила временную дисквалификацию на алжирского спортсмена и запустила расследование. Алжирский спортсмен заявил, что покидает Олимпиаду.

«Федерация дзюдо выступает против дискриминации и следует принципу солидарности», — говорится в заявлении IJF.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российская команда поднялась на 7-е место с 11-го в медальном зачете Олимпийских игр — 2020 благодаря Михаилу Артамонову, взявшему бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.